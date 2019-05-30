«Балтика», «Чайка» и ещё три клуба получили право играть в ФНЛ
Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза Евгений Летин рассказал о ситуации с апелляциями, которые некоторые клубы подавали после того, как изначально им было отказано в выдаче лицензии РФС на следующий сезон.
«Сегодня удовлетворили апелляционные жалобы, пять клубов получили право играть в ФНЛ. Это «Авангард», «Луч», «Балтика», «Текстильщик» и «Чайка». «Иртыш» жалобу отозвал, а «Сокол» её и не подавал. Что касается «Мордовии», то по этому клубу заседание перенесено. Почему? Это вопросы к ним, но шансы на ФНЛ остаются – решаться всё будет 4 июня», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Итоговая турнирная таблица ФНЛ сезона-2018/19
«Балтике» отказано в получении лицензии на сезон-2019/20
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