Президент «Чайки»: я не дорос до уровня Галицкого, мне ещё пахать и пахать

Президент «Чайки» Андрей Чайка рассказал об отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
«Мы с ним не общаемся. Виделись всего лишь два раза на наших матчах. Но я знаком со многими людьми, которые работают в его команде. «Краснодар» – это яркий пример того, как в непростых условиях выстраивается правильная система футбольного клуба. Мне нравится политика Галицкого.
Что обсуждали? Он сказал мне: «Село – это хорошо, но до определённого момента. Если хочешь расти дальше, тебе нужно понимать, что клуб должен быть в городе». Видно, что он болеет футболом. Во время просмотра матча на стадионе Галицкий ещё и по IPad следит за несколькими играми. Пытается анализировать. Это круто!
Я не дорос до уровня Галицкого. Мне ещё пахать и пахать. Сейчас я с удовольствием занимаюсь бизнесом и продолжу им заниматься. Если мне что-то станет мешать, от чего-то откажусь однозначно. Скорее всего, выбор сделаю в пользу чего-то нового», — сказал Чайка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Богдану Горбунову.
- 30 мая 2019
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