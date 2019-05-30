И. Максимов: не смотрю российский футбол. И некогда, и неинтересно

Бывший футболист «Зенита», «Анжи» и ряда других российских клубов Илья Максимов рассказал о своих футбольных предпочтениях.
«Я за «Ливерпуль». Не с детства, а с периода, когда пришёл Клопп. Мне нравится их стиль: прессинг, быстрая игра. До Клоппа в Англии болел за «Челси», потому что мне Азар нравится. Сейчас они мне неинтересны.
Не мог чувствовать, что у «Анжи» всё будет так плохо. Надеюсь, там всё решат и клуб будет жить. Думаю, всё наладится и будет нормально. Когда играл в «Анжи», чувствовал интерес народа. Там очень любят эту команду, она одна в Дагестане.
Только от вас узнал, что «Арсенал» выходит в Лигу Европы. Успехов им в турнире, но туда ещё надо попасть, пройти несколько раундов. Что касается побед «Арсенала» над топ-клубами, такое бывает.
Я вообще не смотрю российский футбол, только европейский. И некогда, и вообще неинтересно. Европейский ведь вечером, в 11 часов, а у нас – днём. Сам я с футболом завязал, сейчас у меня другая сфера деятельности и скучать по прежней нет времени», — заявил Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
- 30 мая 2019
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