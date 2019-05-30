Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды.

Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург». Форвард забивал на 7-й, 20-й, 36-й, 43-й, 50-й, 67-й, 77-й, 80-й и 90-й минутах. Игру команда Гондураса завершала вдевятером — на 57-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён Аксель Гомес, а на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил Эверсон Лопес.

Эта победа стала для норвежцев первой на турнире. Они завершили выступление на третьем месте в группе, обойдя лишь Гондурас, который проиграл все три игры, не забив ни одного гола и пропустив 19 мячей. Холанн сразу же возглавил гонку бомбардиров ЧМ U20. В активе его ближайших преследователей по три результативных удара.