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Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин». Итоговый счёт — 12:0 в пользу европейской команды.

Примечательным также является факт, что девять мячей в матче забил 18-летний нападающий норвежцев Эрлинг Холанн, выступающий за «Зальцбург». Форвард забивал на 7-й, 20-й, 36-й, 43-й, 50-й, 67-й, 77-й, 80-й и 90-й минутах. Игру команда Гондураса завершала вдевятером — на 57-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён Аксель Гомес, а на 90+2-й минуте прямую красную карточку получил Эверсон Лопес.

Эта победа стала для норвежцев первой на турнире. Они завершили выступление на третьем месте в группе, обойдя лишь Гондурас, который проиграл все три игры, не забив ни одного гола и пропустив 19 мячей. Холанн сразу же возглавил гонку бомбардиров ЧМ U20. В активе его ближайших преследователей по три результативных удара.

U20 ЧМ-2019 - финальный раунд. Группа C. 3-й тур
30 мая 2019, четверг. 19:00 МСК
Норвегия U20
12 : 0
Гондурас U20
1:0 – Холанн – 7, 2:0 – Холанн – 20, 3:0 – Скири – 30, 4:0 – Холанн – 36 (пен), 5:0 – Холанн – 43, 6:0 – Хёуге – 46, 7:0 – Холанн – 50, 8:0 – Холанн – 67, 9:0 – Холанн – 77, 10:0 – Марковик – 82, 11:0 – Холанн – 88, 12:0 – Холанн – 90
Удаления: нет – Гомес, 57, Лопес, 90+2
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