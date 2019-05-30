На тренировке сборной Аргентины игроки становились в очередь для фото с Месси
Капитан «Барселоны» Лионель Месси уже начал подготовку в составе сборной Аргентины к предстоящему Кубку Америки.
Как информирует «твиттер» TyC Sports, к тренировкам с национальной командой были привлечены игроки молодёжной сборной. Чтобы сфотографироваться с 31-летним нападающим, они выстраивались в очередь прямо на занятии.
Видео доступно в "твиттере" TyC Sports.
Кубок Америки пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины на групповой стадии турнира встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
Напомним, на предыдущем Кубке Америки, который проходил три года назад в США, сборная Аргентины стала второй, уступив в финале турнира команде Чили в серии пенальти. Тогда Месси не реализовал 11-метровый удар.
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