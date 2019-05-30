Хусаинов: Лапочкин верно дал пенальти в ворота «Нижнего», «убийства» не было

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Сергея Лапочкина в первом переходном матче за место в РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» (1:3).

«Оба пенальти в матче назначены верно, никакого убийства «Нижнего Новгорода» не было. В эпизоде с первым пенальти нарушение было раньше со стороны игрока атаки, поэтому игру нужно было разворачивать в другую сторону. Но фол Тимофеева тоже был, так что пенальти тут по делу. В случае с пенальти в ворота «Нижнего» всё тоже было по правилам: игрок хозяев поднял руки выше головы, увеличил пространство для обороны ворот, поэтому основания у Лапочкина для пенальти были, он верно его дал. По реакции «Нижнего» было видно, что у них финансовые проблемы, выходить в РПЛ они не хотят», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.