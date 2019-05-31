Робертсон: сделаем всё возможное, чтобы не испытывать разочарование снова

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Мы в финале. Осталось сделать последний шаг, который мы не сделали в прошлом сезоне. Сделаем — будет чертовски хороший сезон. Мы знаем, как тяжело будет играть с «Тоттенхом».
После такого разочарования у команды есть два пути. Оно может отбросить её назад, и тогда ей придется туго. К счастью, с нами этого не произошло. Но, конечно, мы надеемся, что больше не испытаем этого чувства. Потому что я до сих пор помню, как чувствовал себя даже спустя несколько дней после финала. Было неприятно. Лучше быть на стороне победителя. Сделаем всё возможное, чтобы не испытывать это чувство снова в этом году», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.
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