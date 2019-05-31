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Комличенко прибудет в расположение сборной России 2 июня

Комличенко прибудет в расположение сборной России 2 июня
Футбол / Сборная России 0

На тренировке сборной России в Новогорске занимаются все футболисты, кроме форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко и полузащитника московского «Локомотива» Владислава Игнатьева. Комличенко задействован в чемпионате Чехии, его ожидают в расположении национальной команды 2 июня, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Ранее уже сообщалось, что Игнатьев не приедет в расположение сборной России и будет восстанавливаться после повреждения коленного сустава в своём клубе.

Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. 8 июня в Саранске команда сыграет с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.

Видео доступно на «Чемпионате».

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