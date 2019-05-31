Несколько клубов РПЛ заинтересованы в приобретении Янссена

Ряд российских клубов заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена в летнее трансферное окно. Об этом сообщили в агентстве, которое представляет интересы футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «шпор»

«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», — цитирует ТАСС агентство.

Контракт 24-летнего нападающего с лондонской командой действует до лета 2020 года. В чемпионате Англии сезона-2018/19 Янссен сыграл лишь в трёх встречах, не отметившись результативными действиями. Янссен перешёл в «Тоттенхэм» из голландского АЗ в 2016 году. В составе английской команды игрок принял участие в 42 играх, отметившись шестью голами.