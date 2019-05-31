Несколько клубов РПЛ заинтересованы в приобретении Янссена

Ряд российских клубов заинтересован в приобретении нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена в летнее трансферное окно. Об этом сообщили в агентстве, которое представляет интересы футболиста. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «шпор»
«В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию», — цитирует ТАСС агентство.
Контракт 24-летнего нападающего с лондонской командой действует до лета 2020 года. В чемпионате Англии сезона-2018/19 Янссен сыграл лишь в трёх встречах, не отметившись результативными действиями. Янссен перешёл в «Тоттенхэм» из голландского АЗ в 2016 году. В составе английской команды игрок принял участие в 42 играх, отметившись шестью голами.
- 31 мая 2019
-
12:34
-
12:22
-
12:14
-
11:48
-
11:42
-
11:38
-
11:31
-
11:07
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:24
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
08:02
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43