Вратарь «Челси» Грин объявил о завершении карьеры

Вратарь «Челси» Роберт Грин в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры.



«После потрясающего вечера в Баку и 23 лет карьеры я принял решение объявить об уходе из футбола. Спасибо всем тренерам и партнёрам. Мы пережили множество невероятных моментов, и я покидаю эту игру с воспоминаниями, которые я всегда буду хранить», — говорится в сообщении Грина.



39-летний голкипер перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Хаддерсфилд Таун» на правах свободного агента. За свою карьеру Грин также успел поиграть за такие клубы, как «Норвич Сити», воспитанником которого он является, «Вест Хэм Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Лидс Юнайтед». В период с 2005 по 2012 год голкипер вызывался в сборную Англии.

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