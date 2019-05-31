Робертсон: не думаю, что «Тоттенхэм» — аутсайдер финала Лиги чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Эндю Робертсон поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов. Соперником его команды станет лондонский «Тоттенхэм».



«Я не думаю, что «Тоттенхэм» — аутсайдер. Матчи с ними в Премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им — как и любой другой команде. Главное — кто проявит себя лучше именно в день финала. Обе команды в одинаковой ситуации. И погода для всех одинакова. Мы только что прилетели и знаем, как здесь жарко. Но мы уже играли в таких условиях.



Мы ощущаем давление каждый раз, когда выходим играть на поле за этот клуб. Знаем, что нас болеют по всему миру. Болельщики на стадионе — лишь малая часть всех наших фанов. Мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают по всему миру», — передаёт слова Робертсона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.