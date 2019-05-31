Дзюба безумно хочет в АПЛ. Договорился с самым влиятельным агентом мира

Нападающий сборной России Артём Дзюба открыто говорит о желании поиграть в топ-чемпионате уже больше года. После чемпионата мира и выигранного чемпионства России целей в РПЛ у форварда не осталось. Летом Дзюбе исполнится 31 год – сейчас наверняка последний шанс сорваться в топ-лигу и поиграть там хотя бы несколько сезонов. Главной мечтой всегда была АПЛ – этого Артём тоже не скрывал.

В четверг стало известно, что Дзюба не просто хочет предложения из Англии и ждёт его: он активно работает над тем, чтобы в АПЛ про него узнали как можно больше и лучшую информацию. Рекламировать его в этом проекте будет Жорже Мендеш – самый влиятельный агент в футболе из тех, кто не скрывает своего лица.

Да, примерно все в курсе, что Мендеш представляет интересы Криштиану Роналду. Но это даже не верхушка пирамиды. У агента десяток топовых клиентов во всех чемпионатах мира. Эдерсон, Отаменди, Мангаля, Хамес, Ди Мария, Бернандо Силва, Гуэдеш, Диего Коста, Фалькао. И ещё полсотни клиентов поменьше. А также тысячи футболистов, дела которых ведут сотрудники компании Мендеша. В последние годы португалец вообще работает менеджером по формированию команд, приходя в разные клубы и продвигая в них своих игроков. Так было с «Валенсией», куда клиенты Мендеша переходили каждое трансферное окно пачками. Так было позже в «Монако». Португалец заключает соглашение с клубом и продвигает в него своих клиентов, фактически зарабатывая на этом дважды. Или больше – если дальше футболист подписывает новые контракты или уходит в другой клуб. Поэтому сотрудничество с его компанией – реальный шанс получить контракт в одном из клубов Европы.

Жорже Мендеш , Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду Фото: instagram.com/laclavemendes

Если говорить об АПЛ, то прямо сейчас в лиге есть проект, который Мендеш фактически собрал по своей классической схеме. Это «Вулверхэмптон», вернувшийся в высшую лигу в прошлом году, но в первом же сезоне заработавший возможность выступать в еврокубках. «Волки» стали седьмыми по итогам чемпионата, и в новом сезоне Лиги Европы начнут выступление со второго квалификационного раунда.



В Англии у многих есть претензии по тесной связи Мендеша и руководства «Вулверхэмптона», китайской компании Fosun International. Например, руководитель клуба Джефф Ши сразу признавался, что именно португалец советовал его боссам присмотреться к «волкам»: «Жорже – мой друг. Он много знает о футболе. Иногда, когда вы новичок в чём-то, вам нужен кто-то, кто сможет помочь. Рассказать, что делать, поделиться своими неудачами и успехом. Он даёт мне хорошие и правильные советы».



В Англии есть правило, запрещающее клубам близко сотрудничать с агентами. Но «волки» утверждают, что Мендеш не оказывает влияние на управление клубом. И с юридической точки зрения нет ни одного обратного доказательства.



Но помимо бумажных аргументов есть факты. После прихода китайских инвесторов под консультацией Мендеша в клуб Чемпионшипа пришли Иван Кавалейру и Элдер Кошта. Затем были подписаны Диого Жота (игрок португальской молодёжки), Вилли Боли и самый молодой капитан в истории Лиги чемпионов Рубен Невеш. Понятно, кто представляет интересы всех этих футболистов. А главный аргумент в пользу контроля Мендешем всех процессов в «Вулверхэмптоне» – главный тренер. Нуну Сантуш когда-то играл в московском «Динамо», но в футболе его больше знают как самого первого клиента Мендеша. Вратарь поверил в агента, когда того никто не знал. И с того времени Нуну уже дважды тренировал в клубах, в связях с которыми обвиняли Мендеша. Ранее была «Валенсия», а теперь и «Вулверхэмптон». При этом вряд ли к португальскому тренеру есть претензии: он поднял клуб в АПЛ, а потом с первой попытки дотянул до еврокубков. Попутно установив рекорд лиги по статистике выступлений против команд из первой пятёрки таблицы. «Волки» отбирали очки у всех, получив статус киллера топов.

«Вулверхэмптон» – киллер лидеров АПЛ. Вынесли почти всех На этот раз уничтожен «Арсенал».

Прямо сейчас у «Вулверхэмптона» три центрфорвара, из которых только Рауль Хименес стабильно забивал в прошлом сезоне. Учитывая график клуба в новом сезоне, им понадобится усиление на эту позицию. А теперь складываем все детали. Дзюба, Мендеш, «Вулверхэмптон» – кажется, главный вариант продолжения карьеры форварда в Англии известен уже сейчас.