Бенитес: я бы оставил Кейна в запасе — до финала «Тоттенхэм» добрался без него

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна. Нападающий был долгое время травмирован, однако к финалу Лиги чемпионов восстановился. Вопрос о его выходе на поле в решающем матче еврокубка остаётся открытым.



«Почеттино знает Кейна, знает, как Гарри тренировался в последние дни. Существует ещё мнение медицинского персонала клуба.



К тому же тренер видел, как могут играть вместе Сон и Моура. Зачем что-то менять, если такая связка позволила команде выйти в финал? Безусловно, Кейн — великолепный игрок, который может перевернуть игру, но его выход в основном составе будет большим риском со стороны Почеттино.



Если бы выбор стоял передо мной, я бы оставил Гарри в запасе. «Тоттенхэм» вышел в финал без него, хоть он и является ключевым игроком. Есть и другие футболисты, у которых всё в полном порядке с точки зрения уровня игры», — цитирует Бенитеса The Times.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.