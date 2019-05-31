Хохлов: перспективы Шиманьского в «Динамо» очень хорошие, добро пожаловать!

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание командной 20-летнего польского полузащитника Себастьяна Шиманьского.
«Себастьян — фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева. Он провёл качественный сезон в «Легии», во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом.
По всем качествам он нам подходит: и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим. Ему всего 20 лет, но он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодёжной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шиманьского очень хорошие.
Сделаем всё необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошёл как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды уже сейчас. Так что добро пожаловать!» — цитирует Хохлова официальный сайт «Динамо».
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