Трансфер С. Шиманьского в «Динамо» стал рекордным для «Легии»
Трансфер полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского обошёлся «Динамо» в € 5,5 млн, что стало рекордной суммой для польского клуба. Об этом сообщает Sport.pl.
По данным источника, за счёт бонусов сумма может увеличиться до € 7 млн. Ранее рекордными продажами в истории «Легии» были переходы голкипера Лукаша Фабиански в «Арсенал» за € 4,35 млн и полузащитника Онджея Дуды в «Герту» за € 4,2 млн.
20-летний Шиманьский является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором двух забитых мячей и получил четыре жёлтые карточки.
Футболист подписал контракт с «Динамо» до лета 2024 года. Прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.
«Динамо» объявило о переходе хавбека «Легии» С. Шиманьского
- 31 мая 2019
-
23:10
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:22
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:59
-
21:53
-
21:28
-
21:26
-
21:07
-
21:05
-
20:50
-
20:44
-
20:42
-
20:33
-
20:16
-
19:57
-
19:51
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:35
-
18:23
-
18:12
-
17:52
-
17:45
-
17:37
Партнерский контент