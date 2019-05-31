Трансфер С. Шиманьского в «Динамо» стал рекордным для «Легии»

Трансфер полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьского обошёлся «Динамо» в € 5,5 млн, что стало рекордной суммой для польского клуба. Об этом сообщает Sport.pl.

По данным источника, за счёт бонусов сумма может увеличиться до € 7 млн. Ранее рекордными продажами в истории «Легии» были переходы голкипера Лукаша Фабиански в «Арсенал» за € 4,35 млн и полузащитника Онджея Дуды в «Герту» за € 4,2 млн.

20-летний Шиманьский является воспитанником «Легии». В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 34 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором двух забитых мячей и получил четыре жёлтые карточки.

Футболист подписал контракт с «Динамо» до лета 2024 года. Прошлым летом Шиманьский мог перейти в ЦСКА, но трансфер не состоялся.