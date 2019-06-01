Диаби: играя против Месси боишься стать посмешищем в социальных сетях

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Абу Диаби поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Против Месси трудно защищаться. Никогда не знаешь, хорошо ли сыграешь против него, хватит физической мощи или упадёшь на спину. Тогда тебе грозит оказаться посмешищем в социальных сетях», — приводит слова Диаби RMC.

В последний раз Диаби выходил на поле в августе 2016 года, играя за «Марсель». За карьеру Диаби получил более 20 травм.

Большая часть карьеры 32-летнего хавбека прошла в «Арсенале», за который он выступал с 2006 по 2015 год. За лондонский клуб провёл 180 матчей во всех турнирах, стал автором 19 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее выступал за «Осер». За сборную Франции сыграл 16 матчей и забил один мяч.