Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали

Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».

«Будем смотреть финал — 100%. Буду болеть за «Ливерпуль»: я работал с Клоппом, играл с Матипом, вчера переписывался с ним. Надеюсь, что они выиграют. Пари не заключали, с Клоппом не переписывался, нет его телефона», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслуживать игру будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему помогать будут Юре Прапротник и Роберт Вукан.

Напомним, Нойштедтер играл в «Майнце», когда в клубе работал Клопп.