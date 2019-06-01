Нойштедтер: пари на финал Лиги чемпионов в сборной не заключали
Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».
«Будем смотреть финал — 100%. Буду болеть за «Ливерпуль»: я работал с Клоппом, играл с Матипом, вчера переписывался с ним. Надеюсь, что они выиграют. Пари не заключали, с Клоппом не переписывался, нет его телефона», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслуживать игру будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему помогать будут Юре Прапротник и Роберт Вукан.
Напомним, Нойштедтер играл в «Майнце», когда в клубе работал Клопп.
Сычёв: болельщики «Ливерпуля» меня убедили, буду болеть за их клуб
- 1 июня 2019
-
14:16
-
14:09
-
14:09
-
13:59
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:46
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:02
-
10:50
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:15
-
09:56
-
09:54
-
09:38
-
09:34
-
09:19
-
09:16
-
09:00
Партнерский контент