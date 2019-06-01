Гаттузо может возглавить «Лацио»
«Лацио» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, римский клуб рассматривает кандидатуру Гаттузо в качестве возможной замены нынешнему наставнику — Симоне Индзаги, которым интересуются «Милан» и «Ювентус». Контракт Индзаги с «Лацио» действует до лета 2020 года, и тренер попросил руководство клуба дать ему возможность изучить другие варианты.
Напомним, Гаттузо несколько дней назад покинул пост главного тренера «Милана», после того как клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.
«Лацио» завершил сезон на восьмом месте и не сумел завоевать путёвку в еврокубки.
Гаттузо: покинул бы «Милан», даже если бы клуб вышел в Лигу чемпионов
- 1 июня 2019
-
18:57
-
18:52
-
18:38
-
18:33
-
18:16
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:17
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:28
-
15:16
-
15:01
-
15:00
-
14:48
-
14:34
-
14:29
-
14:16
-
14:09
-
14:09
Партнерский контент