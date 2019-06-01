Гаттузо может возглавить «Лацио»

«Лацио» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Милана» Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, римский клуб рассматривает кандидатуру Гаттузо в качестве возможной замены нынешнему наставнику — Симоне Индзаги, которым интересуются «Милан» и «Ювентус». Контракт Индзаги с «Лацио» действует до лета 2020 года, и тренер попросил руководство клуба дать ему возможность изучить другие варианты.

Напомним, Гаттузо несколько дней назад покинул пост главного тренера «Милана», после того как клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Лацио» завершил сезон на восьмом месте и не сумел завоевать путёвку в еврокубки.