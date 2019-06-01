Манчини: Балотелли сам виноват, что не вызван в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил своё решение не вызывать в команду нападающего «Марселя» Марио Балотелли на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Грецией (8 июня) и Боснией (11 июня).
«Я переговорил с Марио и объяснил ему мотивы моего решения. У него есть время вернуться. Это просто технический вопрос. Учитывая его уровень, всё зависит от него самого. Он знает, что сам виноват в невызове в сборную.
Я думаю, что хорошо его знаю. Балотелли способен играть намного лучше, чем сейчас. А в данный момент он играет не на сто процентов», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.
28-летний Балотелли начал минувший сезон в «Ницце», провёл 10 матчей в чемпионате Франции и отдал одну результативную передачу. В зимнее трансферное окно форвард перешёл в «Марсель», провёл 15 матчей и забил восемь голов.
- 1 июня 2019
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