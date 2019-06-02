Кривляния Салаха, забег модели в купальнике и слёзы Сона. Лучшие фото финала ЛЧ

1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.
В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, но Мохамед Сиссоко прервал её рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Лучшие кадры с матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.
Смотрите также фоторепортаж с награждения «Ливерпуля».
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