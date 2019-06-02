Смолов: шутки над Комличенко? А чего шутить? 28 голов забил

Нападающий «Локомотива» и национальной команды России Фёдор Смолов рассказал о возможной конкуренции с Николаем Комличенко, а также поделился мыслями о предстоящих матчах сборной.



«Шутки над Комличенко? А чего шутить? У него хороший результат — 28 голов. Я Коле написал, как чемпионат закончился. Я его хорошо знаю ещё по «Краснодару». Все составляют друг другу конкуренцию, все хотят играть за сборную. У него сегодня была укороченная программа. Но постригся вот, раньше было неудачно.



В предстоящих матчах мы имеем преимущество, ведь играем дома. Тем более играем в городах, где люди любят футбол и не всегда имеют возможность посмотреть на сборную. Но о недооценке речи не идёт. Мне хотелось бы забить в этих матчах. О «Чертаново» нам скажут перед матчем, будет контрольная игра, посмотреть новичков. Это лучше, чем играть двусторонку» — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комличенко присоединился к сборной России на базе в Новогорске