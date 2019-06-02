Фабрегас: Головин понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу работы хавбека монегасков и сборной России Александра Головина на тренировках.



«У нас в „Монако“ есть игрок Головин, ему 23 года. Когда он выбегает на тренировку, то как шарахнет… Бам! Он наносит удар по мячу и бьёт очень сильно. Я смотрю на это с удивлением — сейчас я не могу так сделать. Он понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова. Когда играл в „Арсенале“, мы с Рейесом были такими же — тоже носились на тренировках», — приводит слова Фабрегаса Mundial.



Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В минувшем сезоне 23-летний российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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