Салах — о победе в финале Лиги чемпионов: верь, упорно работай, и это произойдёт

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, египетский форвард уже на второй минуте встречи реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.



«Верь, упорно работай, и это произойдёт», — написал Салах на странице в «Инстаграме».



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В минувшем сезоне египетский футболист в 38 матчах забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.