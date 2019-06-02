Салах — о победе в финале Лиги чемпионов: верь, упорно работай, и это произойдёт
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, египетский форвард уже на второй минуте встречи реализовал пенальти, назначенный за игру рукой.
«Верь, упорно работай, и это произойдёт», — написал Салах на странице в «Инстаграме».
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В минувшем сезоне египетский футболист в 38 матчах забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
Салах: мне нравится VAR!
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