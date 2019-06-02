Ж. Боатенг сыграет инопланетянина в продолжении «Людей в чёрном»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг снялся в четвёртой части «Людей в чёрном», утверждает Die Welt.

По данным источника, футболист сыграет в фильме роль инопланетянина.



«Я большой поклонник вселенной «Людей в чёрном», начиная с самого первого фильма. Мне поступила просьба от Sony Pictures принять участие в новом фильме «Люди в чёрном: Интернэшнл». Я был приятно удивлён и чрезвычайно доволен. Это определённо будет уникальный и особенный опыт, увидеть себя на большом экране», — сказал Боатенг.

В России фильм выйдет в прокат 12 июня.

В завершившемся сезоне 30-летний Боатенг принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором двух результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку.