РФС готовит масштабную развлекательную программу в Саранске и Нижнем Новгороде

Российский футбольный союз готовит масштабную развлекательную программу, посвященную проведению отборочных матчей Евро-2020 в Саранске и Нижнем Новгороде.
При поддержке Правительства Республики Мордовия и Правительства Нижегородской области в городах будут установлены hospitality и фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, а на центральных площадях состоятся праздничные фестивали с автографсессиями послов РФС — Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Дмитрием Хлестовым, Русланом Пименовым. За три часа до начала матчей на стадионах «Мордовия Арена» и «Нижний Новгород» возьмет старт насыщенная развлекательная программа, где пришедшие зрители смогут побывать на концертах, помериться силами с экс-футболистами национальной сборной, пройти тесты на скорость реакции и точность удара, сыграть в панна-футбол и текбол, сделать прическу в барбер-шопе и выиграть призы.
Также на площади перед аренами болельщики получат возможность окунуться в атмосферу государства-крепости Сан-Марино и Республики Кипр и повстречаться со средневековыми рыцарями и античными Богами, попробовать свои навыки в гончарном искусстве и чеканке монет, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, посмотреть представления уличных акробатов и пенное шоу, отведать аппенинскую и греческую кухни.
«Каждая игра национальной сборной должна стать особенным событием для города. Мы последовательно реализуем нашу стратегию проведения matchday. При этом праздничная атмосфера для жителей и болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве – на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Также как это было в дни проведения Чемпионата мира по футболу – 2018. Не сомневаюсь, что Саранск и Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся и с этой задачей. В обоих городах мы ждем праздника и аншлага на трибунах», — цитирует президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.
- 3 июня 2019
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