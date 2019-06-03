Пропавший после финала Лиги чемпионов фанат «Ливерпуля» найден

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас, пропавший в Мадриде после финала Лиги чемпионов, был найден, сообщает Plymouth Live.



Семья фаната подтвердила, что он находится в целости и сохранности. При этом родственники Макоули пообещали выступить в заявлением вечером сегодня, 3 июня. Ожидается, что они поделятся подробностями и расскажут, где находился Нигас.



23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом. Они планировали провести время в фан-зоне, а на следующий день, 2 июня, вернуться в родной Плимут, однако после празднования триумфа «Ливерпуля» Нигас пропал.



«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов