Пропавший после финала Лиги чемпионов фанат «Ливерпуля» найден

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас, пропавший в Мадриде после финала Лиги чемпионов, был найден, сообщает Plymouth Live.
Семья фаната подтвердила, что он находится в целости и сохранности. При этом родственники Макоули пообещали выступить в заявлением вечером сегодня, 3 июня. Ожидается, что они поделятся подробностями и расскажут, где находился Нигас.
23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом. Они планировали провести время в фан-зоне, а на следующий день, 2 июня, вернуться в родной Плимут, однако после празднования триумфа «Ливерпуля» Нигас пропал.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 3 июня 2019
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