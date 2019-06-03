Сборная России — «Чертаново»: Дзюба открыл счёт в матче

Сборная России и «Чертаново» проводят контрольный матч в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».



На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий национальной команды Артём Дзюба, на клубном уровне выступающий за «Зенит». Результативную передачу себе в актив записал полузащитник Магомед Оздоев, являющийся партнёром форварда по петербургскому клубу.



В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Стали известны составы сборной России и «Чертаново» на контрольный матч