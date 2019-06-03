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Россия — «Чертаново»: Антон Миранчук удвоил преимущество сборной

Россия — «Чертаново»: Антон Миранчук удвоил преимущество сборной
Футбол / Сборная России 0

Сборная России и «Чертаново» проводят контрольный матч в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».

На 26-й минуте встречи счёт стал 2:0 в пользу национальной команды. Гол себе в актив записал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, которому ассистировал нападающий «Зенита» и капитан сборной Артём Дзюба, отличившийся первым забитым мячом в игре.

В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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