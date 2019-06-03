Россия — «Чертаново»: Антон Миранчук удвоил преимущество сборной

Сборная России и «Чертаново» проводят контрольный матч в Новогорске. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».



На 26-й минуте встречи счёт стал 2:0 в пользу национальной команды. Гол себе в актив записал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, которому ассистировал нападающий «Зенита» и капитан сборной Артём Дзюба, отличившийся первым забитым мячом в игре.



В июне сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.