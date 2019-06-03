Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с «Чертаново» (6:0).
«Сегодня роль подсказчика взял на себя Ромащенко. Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили. Даже после того, как я его заменил, я ему сказал, что он последний раз так выходит на замену. Надо быть с первых секунд готовым. Потом он разбегался и стал похож на себя. В отборочных матчах такой роскоши не будут позволять. Это ещё один плюс сегодняшней игры.
Идёт тренировочный процесс, до 26-го числа Гилерме был в тонусе, а «Зенит» уже свои задачи решил. Все сегодня хорошо сыграли: и Лунёв, и Шунин. Мы внимательно смотрим, сыграет тот, кто будет лучше готов. Это касается всех позиций.
После второго грубого момента я подсказал своему коллеге, что это всё нужно убрать. Потому что травмы нам не нужны. Борьба есть борьба, но грубость надо было убрать. Второй момент — когда во вратаря врезались», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 3 июня 2019
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