Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в контрольном матче с «Чертаново» (6:0).

«Сегодня роль подсказчика взял на себя Ромащенко. Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили. Даже после того, как я его заменил, я ему сказал, что он последний раз так выходит на замену. Надо быть с первых секунд готовым. Потом он разбегался и стал похож на себя. В отборочных матчах такой роскоши не будут позволять. Это ещё один плюс сегодняшней игры.

Идёт тренировочный процесс, до 26-го числа Гилерме был в тонусе, а «Зенит» уже свои задачи решил. Все сегодня хорошо сыграли: и Лунёв, и Шунин. Мы внимательно смотрим, сыграет тот, кто будет лучше готов. Это касается всех позиций.

После второго грубого момента я подсказал своему коллеге, что это всё нужно убрать. Потому что травмы нам не нужны. Борьба есть борьба, но грубость надо было убрать. Второй момент — когда во вратаря врезались», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.