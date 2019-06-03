«Краснодар» — лидер РПЛ по расходам на подготовку резерва

Лидером Российской Премьер-Лиги по вложениям в молодёжный футбол в 2018 году стал «Краснодар». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчёт РФС.

На воспитание молодых футболистов краснодарский клуб потратил более 758 млн рублей. Второе место по этому показателю занял «Зенит» (493,6 млн), третьим стал ЦСКА (273,9 млн).

В ФНЛ на молодёжь больше всех тратит «Чертаново» (172,2 млн). Из клубов, которые не выступают в РПЛ, больше 50 млн на молодых игроков потратило только «Торпедо» (68 млн), повысившееся в классе из ПФЛ в ФНЛ. Единственным клубом, который потратил менее одного миллиона на молодёжь, стала «Мордовия» (985 тыс.).

Таблица расходов клубов РПЛ на молодых игроков выглядит так:

«Краснодар» – 758,6 млн рублей

«Зенит» – 493,6

ЦСКА – 273,9

«Локомотив» – 215,1

«Спартак» – 207,0

«Динамо» – 135,1

«Рубин» – 94,4

«Ростов» – 82,2

«Уфа» – 74,3

«Анжи» – 70,0

«Енисей» – 57,4

«Урал» – 54,3

«Ахмат» – 52,1

«Оренбург» – 41,2

«Крылья Советов» – 39,4

«Арсенал» – 20,4