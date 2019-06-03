Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
«Травма не позволит Юрию Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром, и дальнейшее лечение он будет проходить в расположении своего клуба. Коллектив национальной сборной России желает Юрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в опубликованном в «Твиттере» сообщении пресс-службы сборной России.
Газинский получил травму плеча в первом тайме контрольного матча с «Чертаново» (6:0) и был заменён. Футболист прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение вращательной манжеты плеча.
Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»
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