Эшли Коул покинет «Дерби Каунти» через полгода после перехода в клуб

38-летний Эшли Коул, бывший футболист сборной Англии, покинет «Дерби Каунти». Левый защитник подписал контракт с клубом Чемпионшипа этой зимой — 21 января. Соглашение изначально было рассчитано до конца сезона, и продлевать его клуб, возглавляемый Фрэнком Лэмпардом, не стал. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Лэмпард и Коул много лет выступали вместе — как в национальной сборной, так и в «Челси». Эшли был игроком лондонского клуба с 2006 по 2014 год. Фрэнк играл за «Челси» с 2001 по 2014 год, а год назад, 31 мая 2018-го, был назначен тренером «Дерби Каунти».
«Дерби Каунти» вышел в финал плей-офф за путёвку в Премьер-лигу, но в решающем матче уступил «Астон Вилле» со счётом 1:2. Таким образом, следующим сезон двукратный чемпион Англии вновь проведёт в Чемпионшипе.
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