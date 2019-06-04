Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»
Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
С июля 2018 года 39-летний наставник был помощником главного тренера молодёжной команды московского ЦСКА, которая стала чемпионом в своём первенстве. В конце мая на официальном сайте клуба было объявлено, что специалист ушёл с занимаемого поста.
Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что именно Игнашевич станет новым главным тренером московской команды.
Игнашевич вернулся в «Торпедо». В качестве главного тренера
Знаменитый футболист вернулся в клуб, в котором начинал.
- 4 июня 2019
-
21:08
-
20:45
-
20:40
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:09
-
20:01
-
19:57
-
19:47
-
19:38
-
19:36
-
19:24
-
19:15
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:35
-
17:28
-
17:16
-
17:12
-
16:54
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:08
-
16:08
-
15:44
-
15:43
-
15:35
Партнерский контент