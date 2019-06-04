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Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.

С июля 2018 года 39-летний наставник был помощником главного тренера молодёжной команды московского ЦСКА, которая стала чемпионом в своём первенстве. В конце мая на официальном сайте клуба было объявлено, что специалист ушёл с занимаемого поста.

Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в Футбольную национальную лигу. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что именно Игнашевич станет новым главным тренером московской команды.

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