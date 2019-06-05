«Наполи» готов платить Лукаку € 10 млн в год

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему бельгийцу контракт с зарплатой € 10 млн в год. «Наполи» намерен сорвать сделку между Лукаку и «Интером», который предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой € 7,5 млн в год без учёта бонусов.

В завершившемся сезоне Лукаку принял участие в 45 матчах на клубном уровне. На счету игрока 15 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Соглашение предполагает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон по обоюдному согласию. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 85 млн.