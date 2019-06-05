Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Судебное разбирательство по обвинению нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто, сообщает Bloomberg.
В суд Лас-Вегаса в мае поступило уведомление о добровольном прекращении этого дела. При этом пока неизвестно, было ли это сделано по ходатайству истца или по взаимному согласию сторон.
Роналду обвиняли в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. В октябре 2018 года полицейское управление города сообщило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.
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