«Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия» поборются за сына Тюрама

«Лион», «Марсель» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к нападающему «Генгама» Марку Тюраму, утверждает Top Mercato.

По данным источника, французские и немецкий клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Новый главный тренер «Генгама» Патрис Лэйр выразил мнение, что форварда будет очень сложно удержать, так как клуб вылетел из Лиги 1.

21-летний Тюрам является воспитанником «Сошо» и сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 32 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором девяти забитых мячей (4 — с пенальти), а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.