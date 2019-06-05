Доктор Лю: какой титул был бы у «Спартака» без Глушакова, Комбарова и Ещенко?

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен поделился мнением ситуации с полузащитником красно-белых Денисе Глушакове.
«Если бы не Глушаков, не Комбаров, не Ещенко — какое чемпионство было бы у «Спартака»? Эти ребята давно хотели завоевать титул. А по поводу тренера, который попал на это место: есть тренер, нет тренера — ребята всё равно хорошо играли. Когда на сборах были проблемы, ребята говорили: мы не за тренера играем, а за себя, за «Спартак», за то, чтобы привести его к чемпионству.
Поэтому Глушаков, конечно, профессионал. Было чемпионство, Денис — звезда, герой. Это никуда не денется, потому что это история. А то, что сейчас происходит… Его ругают, потому что болельщики не знают всех дел. Не знают причин. А если не знают — не надо ругать. Но, конечно, это дело болельщиков. Я могу сказать им огромное спасибо. Не было бы таких болельщиков — не было бы «Спартака».
Большой клуб, большие фанаты — это замечательно! Но то, что фанаты говорят: «Глушаков — не капитан», вывешивают флаги с перечёркнутой восьмёркой — это неправильно. Зачем? Вы за «Спартак» болеете или за какого-то человека? Если вы за команду, то не мешайте всё в одну кучу. У человека семья, дети — и не надо в это лезть. Глушаков — хороший парень. Его можно понять: если на меня кричат, ругаются, то как я буду показывать хороший футбол?» — приводит слова доктора Лю Sport24.
- 5 июня 2019
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