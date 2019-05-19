Глушаков — о нереализованном пенальти: Баджо тоже не забивал, он тоже сливал?
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны болельщиков.
«Нелегко играть при всём давлении, но я играю под прессом семь-восемь месяцев. Однажды ко мне подошёл фанат и сказал, что я не забил пенальти в ворота «Тосно» специально. Баджо тоже не забивал и остальные. Они тоже сливают? Если есть ко мне вопросы у болельщиков, пожалуйста, приезжайте на базу, общайтесь.
Есть Глушаков, а есть «Спартак». Есть коллектив, которому я благодарен за то, что они меня не бросили. Мне остаётся тренироваться и доказывать тренеру, чтобы он меня ставил. Доиграем до конца сезона, а дальше посмотрим, что будет. Я пока не знаю», — сказал Глушаков в программе «Капитаны».
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады мне не будет
- 19 мая 2019
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