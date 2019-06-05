Неймар может пропустить Кубок Америки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки. В Конфедерации футбола Бразилии не исключили, что игрок из-за ситуации вокруг него откажется выступать за национальную команду.
Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
«Я думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире. Думаю, что у него сейчас нет психологической готовности играть, а также отвечать на вопросы журналистов», — цитирует AS Франциско Новелитто, вице-президента Конфедерации футбола Бразилии.
- 5 июня 2019
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