«Манчестер Сити» предложил за Фелиша € 120 млн, а самому игроку — € 5 млн в год

Форвард «Бенфики» Жоау Фелиш близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает AS со ссылкой на Desporto.

По информации источника, «горожане» первыми предложили за 19-летнего нападающего € 120 млн, которые прописаны в контракте игрока в качестве суммы отступных. Самому футболисту чемпион Англии готов платить € 5 млн в год чистыми. Контракт с форвардом будет подписан на четыре или на пять лет.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него отступные в размере € 120 млн.