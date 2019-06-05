Хамес: в Мюнхене чувствовал себя как дома, благодарен «Баварии» за всё

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес поблагодарил «Баварию» и болельщиков мюнхенского клуба за незабываемое время, проведённое в Германии.
Напомним, ранее «Бавария» объявила об уходе Родригеса из команды. Колумбиец выступал в составе мюнхенцев на протяжении двух сезонов.
«Огромное спасибо „Баварии“, тренерскому штабу клуба, болельщикам и товарищам по команде. Это были два незабываемых года. В Мюнхене я чувствовал себя как дома. Со мной останутся лучшие воспоминания об этом времени, навыки и уникальный опыт. Спасибо за всё. Я желаю „Баварии“ всего самого наилучшего в будущем», — написал Хамес на странице в «Твиттере».
Таким образом, Родригес вернётся в мадридскую команду. Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.
- 5 июня 2019
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