Хамес: в Мюнхене чувствовал себя как дома, благодарен «Баварии» за всё

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес поблагодарил «Баварию» и болельщиков мюнхенского клуба за незабываемое время, проведённое в Германии.



Напомним, ранее «Бавария» объявила об уходе Родригеса из команды. Колумбиец выступал в составе мюнхенцев на протяжении двух сезонов.



«Огромное спасибо „Баварии“, тренерскому штабу клуба, болельщикам и товарищам по команде. Это были два незабываемых года. В Мюнхене я чувствовал себя как дома. Со мной останутся лучшие воспоминания об этом времени, навыки и уникальный опыт. Спасибо за всё. Я желаю „Баварии“ всего самого наилучшего в будущем», — написал Хамес на странице в «Твиттере».



Таким образом, Родригес вернётся в мадридскую команду. Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.

«Бавария» объявила об уходе Хамеса