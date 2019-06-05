Источник: Аллегри рассчитывает возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport со ссылкой на Chi.

По информации источника, в ближайшее время 51-летний специалист должен отправиться в Лондон, чтобы взять уроки английского языка. Итальянец рассчитывает стать следующим наставником «красных дьяволов».

Аллегри покинул «Ювентус» по завершении сезона-2018/19, проведя в Турине пять лет. За это время со «старой синьорой» он выиграл 11 трофеев. Ранее специалист работал также с «Альянезе», СПАЛ, «Гроссетто», «Лекко», «Сассуоло», «Кальяри» и «Миланом».

«Манчестер Юнайтед» возглавляет Уле-Гуннар Сульшер. Контракт «красных дьяволов» с норвежцем рассчитан до лета 2022 года.