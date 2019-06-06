Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки

Врачи сборной Бразилии подтвердили травму нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, полученную во время товарищеского матча с Катаром. Повреждение оказалось столь серьезным, что Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки, который будет проходить с 15 июня по 7 июля в Бразилии.



Бразильский игрок повредил правый голеностоп в первом тайме и был заменён на Эвертона Соареса на 21-й минуте. Бразилия выиграла у Катара 2:0, голы забили Ришарлисон и Габриэл Жезус. Форвард «ПСЖ» не смог сдержать слёз на скамейке запасных и ушёл в раздевалку с помощью медицинского персонала. Затем его заметили выходящим со стадиона на костылях.



В сезоне-2018/19 Неймар провёл 28 матчей и забил 23 гола в турнирах на клубном уровне.

Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии и заплакал