Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Нападающий ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов привлёк внимание ряда европейских клубов, утверждает Sky Sports.



По информации источника, за развитием 21-летнего футболиста следят лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья». При этом не уточняется, рассматривают ли клубы вариант с приобретением форварда уже в летнее трансферное окно.



Чалов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 15 голов (2 – с пенальти) в 30 матчах первенства. Московская команда финишировала четвёртой. Также в активе игрока 2 забитых мяча в 6 встречах группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого «армейцы» заняли последнее место в квартете.

«Молодому понадобились 100 тысяч. Марио молча подошёл к банкомату, снял и отдал» Лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов — о добром Фернандесе, рассказах Головина, матче, который прибил ЦСКА, и собственном прогрессе.