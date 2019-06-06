Лебедев: чисто экономически расширение РПЛ – это глупо

Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

«Я считаю, что для развития футбола в нашей стране расширение лиги до 18 клубов хуже не сделает. Будет больше игр, больше игровой практики у футболистов. Опять же, у болельщиков появится возможность посмотреть больше матчей своей команды, для клубов есть шансы заработать деньги, потому что посещаемость стадионов – это своеобразный заработок. Мы видим, что посещаемость после чемпионата мира выросла.



Но у меня есть два вопроса к клубам, которые проголосовали за расширение: первый – готовы ли они гарантировать финансовую составляющую тех клубов, которые попадут в РПЛ? Каждый год мы видим, что клубы начинают претерпевать финансовые затруднения, которые ведут к снятию с чемпионата. Мы потеряли «Амкар», «Анжи», «Тосно», который выиграл Кубок и не смог представить Россию в Европе, потому что исчез с футбольного лица нашей страны. Такие же проблемы были у «Томи», когда они обращались к президенту с просьбой дать денег на выживание. Сейчас из ФНЛ вышел «Тамбов». Прекрасный клуб, но он на 90% финансируется из бюджета области. Что будет, если губернатор Тамбова скажет, что у него национальные проекты, пенсии, стипендии и зарплаты, что клуб ему не по карману? Если так случится, то «Тамбов» исчезнет, как было с другими клубами.



Второй вопрос – климатические условия. Мы не знаем, как проводить 30 туров, а тут на четыре больше. В ноябре половина страны под снегом, а дальше МКАДа и Краснодара в футбол не поиграешь. Не совсем понятно, где должны играть клубы из ФНЛ, которые сейчас выходят в РПЛ. У «Тамбова» даже стадиона нет, который отвечает всем требованиям. Если они будут проводить матчи в Саранске, то кто из Тамбова поедет в Мордовию смотреть футбол? Давайте думать о болельщиках. Если вы уверены, что в каждом клубе, который попадёт в РПЛ, есть все условия для проведения игр, то решение обоснованно. В Сочи можно играть в футбол круглогодично, болельщики и спонсоры только рады будут. А «Оренбург» уже не первый год в РПЛ, но у них нет стадиона, который отвечает всем требованиям.



Я считаю, что решение положительное, но преждевременное. Надо сначала дать ответы на эти вопросы. Чисто экономически это глупо, но если на футбол смотреть как на зрелище, то, конечно, мы хотим больше матчей. Я с радостью хожу на домашние встречи «Локомотива», а если игр будет больше, то только приятно будет», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кариной Фалько.