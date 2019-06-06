Mastercard приостановил сотрудничество с Неймаром
Международная платёжная система Mastercard приостановила сотрудничество с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром из-за обвинений в адрес футболиста об изнасиловании.
«У нас есть серия маркетинговых кампаний. Мы решили приостановить все те кампании, в которых Неймар является послом нашего бренда, до тех пор, пока скандал, разгоревшийся вокруг футболиста, не будет решён», — приводит заявление Mastercard Estadao.
Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. Позже девушка изменила показания, сообщив, что близость с 27-летним футболистом в одном из отелей Парижа произошла по обоюдному согласию. Тем не менее модель обвинила Неймара в том, что тот применил силу и избил её.
Модель: Неймар начал меня насиловать, на мои крики он не реагировал
- 6 июня 2019
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