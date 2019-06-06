Пулишич проиграл своей маме в жонглировании мячом

В Сеть попало видео, как полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич, который этим летом станет игроком «Челси», жонглирует мячом со своей мамой.

В ролике американец и его мать передают мяч друг другу, чтобы тот не коснулся пола. В итоге ошибку допустила не мама, а сам футболист.

В завершившемся сезоне Пулишич сыграл на клубном уровне 30 матчей. На счету 20-летнего хавбека 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Трансфер футболиста обошёлся «Челси» в € 64 млн. Американец подписал с лондонским клубом контракт сроком до лета 2024 года. В академию дортмундской «Боруссии» Пулишич попал в феврале 2015 года в возрасте 16 лет. В составе сборной США полузащитник сыграл 25 матчей и забил 10 мячей.