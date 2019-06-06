Дракслер: Неймар не способен на изнасилование. В итоге он окажется невиновным
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер выразил поддержку своему одноклубнику Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
«Не верю, что Неймар способен на что-то подобное. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у Нея и без того не самые лёгкие времена — он получил несколько травм, а тут ещё и это», — цитирует Дракслера Mundo Deportivo.
Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. Сегодня, 6 июня, девушка подробно рассказала о ситуации, произошедшей 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, Неймар вёл себя агрессивно, никак не реагировал на её крики и бил её. Для меня это не вопрос денег», — сказала Нажила.
Видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании, появилось в соцсети
Неймар получил разрыв связок голеностопа и пропустит Кубок Америки
- 6 июня 2019
-
21:46
-
21:38
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:16
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:23
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:33
-
18:14
-
18:04
-
18:04
-
17:43
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:57
-
16:55
-
16:41
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
16:03
-
15:52
-
15:50
Партнерский контент