Дракслер: Неймар не способен на изнасилование. В итоге он окажется невиновным

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер выразил поддержку своему одноклубнику Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.

«Не верю, что Неймар способен на что-то подобное. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у Нея и без того не самые лёгкие времена — он получил несколько травм, а тут ещё и это», — цитирует Дракслера Mundo Deportivo.



Напомним, Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. Сегодня, 6 июня, девушка подробно рассказала о ситуации, произошедшей 15 мая в одном из парижских отелей. По её словам, Неймар вёл себя агрессивно, никак не реагировал на её крики и бил её. Для меня это не вопрос денег», — сказала Нажила.



Видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании, появилось в соцсети