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«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо

«Интер» отправил «Реалу» запрос по трансферу Начо
Футбол / Испания 0

«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Реала» Начо Фернандеса, сообщает Marca.

По информации источника, нерадзурри отправили «Королевскому клубу» запрос по трансферу 29-летнего игрока. В переходе футболиста заинтересован лично новый главный тренер миланского клуба Антонио Конте. «Сливочные» готовы дать возможность защитнику сделать выбор, так как с приходом новых игроков в команду в новом сезоне тот будет получать значительно меньше игрового времени.

В завершившемся сезоне Начо сыграл на клубном уровне 30 матчей. В активе футболиста 1 результативная передача. Контракт испанца с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 30 млн.

Начо продлит контракт с «Реалом» до 2022 года
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