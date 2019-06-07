Кейн: Англия была в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат полуфинального матча Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов (1:3 ДВ).
«После перерыва мы сели слишком глубоко. Лишь когда они сравняли счёт, мы снова пошли вперёд. Сегодня у нас не получилось, мы знаем, что наделали ошибок. Но как команда мы достаточно хороши, чтобы играть против любого соперника.
Саутгейт принял важные решения, и мы поддерживаем все его шаги. Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло. Мы допустили пару ошибок, отдав мяч соперникам слишком легко. Они прессинговали нас достаточно высоко, и это будет хорошим опытом для нас. Сегодня игра пошла не по нашему плану, но, надеюсь, в будущем будет иначе», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.
Таким образом, в финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.
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